Emis Killa sarà il prossimo giudice di X Factor 2020? Le parole del rapper chiariscono definitivamente la questione

Voci di corridoio avevano rivelato che sarebbe dovuto essere Emis Killa il quarto giudice di X Factor. Dopo il ritorno di Mika e Manuel Agnelli, nonché la new entry Emma Marrone, così tuttavia non sarà. Interrogato infatti sulla questione da un fan su Instagram, lo stesso rapper ha commentato sulla vicenda: “No, anche se mi sarebbe piaciuto.

Mi son proposto una volta ma non mi han ca**to”. Ecco di fatto lo screenshot incriminato:

Emis Killa smentisce a malincuore

La notizia bomba era stata sganciata da Davide Maggio, andando a salvare la quota rapper del talent canoro di casa Sky dopo Fedez e Sfera Ebbasta.

Tuttavia, come detto, il diretto interessato ha smentito la cosa, postando una replica direttamente sotto il tweet del giornalista di gossip.

Mi piacerebbe ma è una cagata — Emis Killa (@RealEmisKilla) June 8, 2020

Classe 1989, Emis Killa all’anagrafe è Emiliano Rudolf Giambelli.

Non sarebbe del resto stata la prima volta che il rapper partecipava come giudice a un talent show. Nel 2016 prese infatti parte a The Voice of Italy su Rai Due, in qualità di coach insieme a Raffaella Carrà, Dolcenera e Max Pezzali. Nonostante la giovanissima età, il cantante vanta del resto già grandi e importanti collaborazioni, come quelle con J-AX, Fabri Fibra, Noemi, Fedez e Marracash.