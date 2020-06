Buone notizie per Fabrizio Corona: non dovrà scontare altri nove mesi in carcere per la revoca dell’affidamento in modo retroattivo.

La Cassazione avrebbe annullato la decisione di aggiungere 9 mesi di carcere in più alla pena detentiva di Fabrizio Corona. L’ex Re dei paparazzi ha esultato con una frase di Ernesto Che Guevara.

Fabrizio Corona: la decisione della Cassazione

La Cassazione ha stabilito che Fabrizio Corona non dovrà scontare i 9 mesi di carcere in più (per la revoca dell’affidamento in modo retroattivo). L’ex Re dei paparazzi, che ha già trascorso circa 6 anni dentro e fuori di galera, ha esultato a mezzo social citando la famosa frase di Ernesto Che Guevara “Hasta la Victoria.” Ovviamente non sono mancati i commenti degli hater e di coloro che non sono affatto convinti della “riabilitazione” di Fabrizio Corona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 9 Giu 2020 alle ore 1:28 PDT







L’ex Re dei Paparazzi era uscito dal carcere anche nel 2018, ma i suoi teatrini in diretta TV e gli scandali mediatici a cui aveva preso parte lo hanno ricondotto velocemente dietro le sbarre.