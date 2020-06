Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno per realizzare il sogno di diventare genitori? Alcuni indizi lascerebbero pensare a un figlio in arrivo

Fiocco rosa o azzurro in arrivo per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? A lanciare il gossip sulla presunta gravidanza della vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities è stato il noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti. In esso si parla di fatto della presunta dolce attesa della soubrette, che avrebbe mostrato forme più arrotondate rispetto al solito.

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, per esempio, la storica fidanzata dell’ex gieffino indossa una maglietta molto larga, come a proteggere un delicato segreto…

Visualizza questo post su Instagram 😎😎😎 #capellifatti #hairstyle @marinellimirko13 @i_marinelli_salon Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal) in data: 6 Giu 2020 alle ore 11:27 PDT

Tuttavia gli scoop paiono non essere finiti qui.

Stando alla ultime indiscrezioni, Filippo Bisciglia sarebbe intenzionato a dare il grande annuncio proprio nella prossima edizione di Temptation Island, reality show prodotto da Maria De Filippi che ormai conduce da anni. Diventato popolare nel 2006 per aver partecipato al Grande Fratello, il bravo conduttore non ha mai fatto mistero della sua voglia di diventare papà. Anche Pamela ha del resto sempre espresso il desiderio di un figlio, che forse ora sta divenendo realtà.





Filippo e Pamela presto genitori?

Filippo e Pamela formano una delle coppie più solide dello spettacolo italiano. Stanno infatti assieme da ben dodici anni e non sono mai stati protagonisti di gossip spiacevoli.

Qualche anno fa hanno superato una crisi, caratterizzata per lo più da differenti obiettivi per il futuro. Ma lo screzio, velocemente risanatosi, li ha portati a capire di amarsi profondamente e di non poter fare a meno l’uno dell’altra.