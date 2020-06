Gemma e Sirius pronti per Temptation Island? L’indiscrezione

Sembra che secondo indiscrezioni Gemma Galgani e Nicola Vivarelli prenderanno parte a Temptation Island.

Secondo indiscrezioni Gemma Galgani e Nicola Vivarelli avrebbero deciso di lasciare Uomini e Donne insieme per approfondire la loro conoscenza e, secondo un rumor sempre più insistente in rete, i due avrebbero deciso anche di prendere parte alla versione Vip di Temptation Island.

Sarà vero?

Gemma e Sirius a Temptation Island?

Contro ogni pronostico sembra che la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (alias Sirius) proceda a gonfie vele. I due sono stati fortemente criticati per la loro differenza d’età, e in tanti sostengono che il 26enne ufficiale della marina stia usando la dama torinese solo per ottenere visibilità. Sembra che Gemma abbia comunque accettato di proseguire la conoscenza del ragazzo al di fuori del programma, e adesso si ventila anche la possibilità che i due siano tra i nuovi volti protagonisti di Temptation Island.

Sarà vero?





I dubbi su Nicola Vivarelli non sono pochi, e contro di lui si sono scagliati Tina Cipollari, Karina Cascella e persino l’ex fidanzato di Gemma, Giorgio Manetti.

Sui social ha iniziato anche a prendere piede il rumor secondo cui il giovane cavaliere abbia una fidanzata all’esterno del dating show, d’accordo con lui e sua madre affinché Nicola partecipasse ottenendo fama e visibilità. Il cavaliere ha sempre smentito simili notizie, e si è detto sinceramente interessato a Gemma (nonostante i due abbiano oltre 40 anni di differenza). La storia avrà veramente un seguito?