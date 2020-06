Cosa significa l’espressione “Jarabe de Palo”, nome della band di Pau Donés, morto il 9 giugno 2020 all’età di 53 anni?

Con Pau Dones, leader degli Jarabe de Palo, se ne va del tutto un pezzo della musica internazionale degli anni 90. Morto a 53 anni dopo una lunga e tremenda malattia, il cantante della band spagnola era divenuto famoso soprattutto con brani come “Depende” e “La flaca”.

L’interprete aveva sempre mantenuto un aspetto molto tranquillo anche quando era diventato una vera star, con milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Jarabe de Palo, significati del termine

Pau Donés è dunque legato a doppio filo al destino della sua band, al punto che spesso il suo nome è stato confuso con quello dello stesso gruppo. In realtà l’espressione in spagnolo Jarabe de Palo può avere una duplice valenza, ossia può essere tradotta come “sciroppo per la tosse” o come “cura del bastone“, a significare l’uso di maniere brusche per curare le sciocchezze.

Come riportano i giornali iberici, Pau Dones degli Jarabe de Palo è morto a causa del cancro. Sul sito del gruppo è apparso anche il messaggio della sua famiglia, che ne ha comunicato il decesso avvenuto il 9 giugno 2020.

La malattia gli era stata diagnosticata nell’agosto del 2015 e lui stesso aveva voluto avvertire i suoi fan con un video postato sui social. Pau Dones con gli Jarabe de Palo aveva collaborato anche con artisti italiani del calibro di Jovanotti, Ermal Meta, i Modà e Niccolò Fabi. In queste ore tutto il mondo dello spettacolo si sta raccogliendo nel cordoglio per la sua perdita. Allo stesso modo grande sofferenza mostra l’intera pletora di fan che l’artista aveva saputo conquistare negli anni della sua brillante carriera artistica.