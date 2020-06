Da qualche giorno hanno iniziato a circolare sul web rumors relativi al possibile addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta. Alcune testate riferiscono peraltro che Alberto Matano resterà l’unico conduttore della nuova edizione dello show pomeridiano di Rai Uno.

Nel mentre, nelle ultime ore sono giunte altre indiscrezioni che confermerebbero tali voci, svelando anche la presunta motivazione che starebbe dietro alla scelta di non rinnovare la più amata dagli italiani.

Lorella Cuccarini sarebbe dunque fuori da La Vita in Diretta perché “filosovranista”, come riporta un noto sito di gioissi nazionale. I vertici Rai avrebbero promesso a Matano la conduzione singola, tuttavia ci potrebbero anche essere delle sorprese.

In extremis potrebbero infatti affiancarlo ben tre potenziali personaggi femminili, ossia Nunzia De Girolamo, Serena Bortone o Luisella Costamagna. Nel mentre, ecco come è stata accolta la notizia dell’allontanamento della Cuccarini sui social:

Trovo assurdo che la politica si occupi di chi può stare in TV e chi no. @StefanoColetta2 @PrestaLucio https://t.co/zGKWK4sUJ7

Cioè ma scherziamo?

Non so se mi faccia più ribrezzo la scelta della Cuccarini come conduttrice de #lavitaindiretta per due dichiarazioni sovraniste (dimenticando 34 anni e mezzo di carriera) o la sua uscita dal programma per lo stesso motivo.

Che schifo!

— Micene 2.0 ♐ (@micene_return) June 8, 2020