Pau Dones, popolare frontman degli Jarabe de Palo, è morto a 53 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata riportata dai giornali spagnoli nonché dal sito ufficiale della band. Su quest’ultimo è peraltro possibile leggere il messaggio di estremo dolore della famiglia dell’artista nel comunicarne il decesso avvenuto il 9 giugno 2020 a seguito di un cancro.

La patologia gli era stata diagnosticata nell’agosto del 2015 e non gli ha dato scampo. Questo dunque il messaggio dei famigliari:

Vogliamo ringraziare l’équipe medica e tutto il personale dell’Ospedale de la Vall di Hébron, dell’Ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi e dell’Istituto Catalano di Oncologia. Nonché tutti quanti per il lavoro e la dedizione dimostrati in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile.