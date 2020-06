Nella puntata del 9 giugno a Uomini e Donne verranno svelate le scelte fatte da Sara e da Carlo.

Dopo la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne il 9 giugno 2020 verrà trasmessa finalmente la scelta di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Chi avranno scelto?

Uomini e Donne: anticipazioni 9 giugno

Il 9 giugno verrà finalmente trasmessa la scelta di Sara e di Carlo al dating show di Maria De Filippi.

Per Sara i due corteggiatori rimasti in gara sono Sonny e Matteo, mentre Carlo dovrà scegliere tra Ginevra e Cecilia Zagarrigo. Ferve l’attesa anche per sapere quale sarà l’epilogo tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che si sono incontrati per la prima volta nel dating show di Maria De Filippi e che, a quanto pare, starebbero già approfondendo la loro conoscenza al di fuori del programma.



A sorpresa invece Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan, pretendono a Davide Basolo (il corteggiatore mascherato che si era presentato col nome di Alchimista). Alessandro Graziani invece si è ritirato quando ha capito di non avere possibilità nel conquistare la bella tronista. Questa nuova edizione del dating show volge al termine, e probabilmente si è trattato di una dura prova per tutti: a causa delle norme vigenti contro il Coronavirus tra i protagonisti del programma sono state imposte le distanze di sicurezza e l’uso delle mascherine, mentre al pubblico – come per tutti gli altri programmi tv – non è stato consentito l’ingresso negli studi tv.

Presto avrà inizio anche la nuova stagione di Temptation Island e i fan sono curiosi di sapere cosa avrà inventato Maria De Filippi perso svolgimento del programma nonostante le norme anti-Coronavirus.