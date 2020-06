Davide Basolo, alias l'Alchimista, ha confessato la propria delusione per non essere stato scelto da Giovanna Abate a Uomini e Donne

Il percorso di Davide Basolo a Uomini e Donne si è concluso nel peggiore dei modi. Come ben sappiamo, Giovanna Abate gli ha infatti preferito il modello Sammy Hassan, nonostante gli sforzi del giovane per conquistare il cuore della bella tronista.

La conoscenza di Giovanna e Davide è stato un crescendo, durante la nuova formula del dating show determinata dalle restrizioni da Coronavirus. Se all’inizio lo abbiamo tutti conosciuto come Alchimista con una maschera sul viso, pian piano il rapporto tra i due è andato sempre migliorando. Fino a che Davide non ha deciso finalmente di svelare la propria identità.

Davide Basolo: delusione e rammarico

A raccontare la sua avventura a Uomini e Donne è stata proprio Giovanna, facendo capire a Davide che il suo cuore era indirizzato verso un’altra persona, ossia proprio Sammy.

A onor del vero, quello di Davide è stato un corteggiamento con i fiocchi, al punto che molti pensavano potesse essere lui la scelta dell’Abate.





“Sapevo di propendere di più verso Sammy, però quando sei arrivato tu non ci ho capito più niente”.

Così ha dunque ammesso Giovanna, che aveva in effetti mostrato un vero interesse verso Alchimista proprio quando lo vide per la prima volta senza maschera. Da allora, ad ogni modo, sono state sempre più le certezza del profondo legame con il vocalist. Per questo la Abate ha deciso di seguire il suo cuore, nonostante l’affetto e la stima per il dolce Basolo.