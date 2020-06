Alessia Marcuzzi, crisi scongiurata: lei e il marito di nuovo insieme

Nessuna nuvola sul matrimonio di Alessia Marcuzzi: lei e il marito sono tornati a mostrarsi insieme.

Dopo le voci su una loro presunta crisi, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono stati sorpresi di nuovo insieme: la coppia si è recata a Sabaudia per godersi i primi giorni d’estate e sono sembrati più felici che mai.

Alessia Marcuzzi e il marito di nuovo insieme

Durante l’emergenza Coronavirus si è sparsa la voce che Alessia Marcuzzi e suo marito, Paolo Calabresi Marconi, si fossero definitivamente separati. La voce non era stata smentita né confermata dai due diretti interessati, motivo per cui in molti avevano iniziato a credere che fosse vera. A sorpresa la coppia è stata poi sorpresa a Sabaudia, dove si sarebbero recati per un week end come ospiti di amici.

A quanto pare, dunque, tutto procederebbe liscio come l’olio tra la conduttrice e il marito, che in passato hanno anche parlato della possibilità di avere un figlio insieme.





Lei è già madre di Tommaso (avuto dalla relazione con Inzaghi) e Mia (nata dalla relazione con Francesco Facchinetti). Per il compleanno di suo marito lo scorso aprile la conduttrice gli ha dedicato un tenero post via social, dove ancora una volta aveva rimarcato tutto il suo amore per lui: “Ma come funziona ’sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene”, aveva scritto la conduttrice.

Ora che la voce della presunta rottura è stata finalmente spazzata via in tanti sperano che ci siano presto splendide novità per la coppia. Parlando di suo marito dopo le loro nozze top secret la Marcuzzi aveva affermato che sarebbe stato “un padre meraviglioso”.