Antonio Razzi è stato fotografato mentre baciava la moglie Maria per le vie di Roma con tanto di mascherina anti-contagio

Antonio Razzi, super chiacchierato uomo politico nonché ex parlamentare di Forza Italia, sembra non riuscire a resistere al richiamo della primavera. Finalmente anche lui libero dal lockdown da coronavirus, seppur con tutte le precauzioni dovute, l’abruzzese è stato dunque paparazzato durante una passeggiata con l’adorata moglie Maria Jesús Fernàndez.

Mano nella mano, Razzi ha dunque provato diversi tentativi per baciare la consorte… Anche perché con la mascherina sul viso l’impresa non era per nulla semplice! Dopo svariate prove, ad ogni modo, il risultato finale sembra aver soddisfatto la coppia, che ha poi continuato il proprio giro per le vie del centro capitolino.

Antonio Razzi, bacio con mascherina

Meraviglie da Rino “King” Barillari, che come suggerisce il nome è considerato il “re dei paparazzi”. Dopo aver intercettato Razzi e consorte, il fotografo ha infatti svelato di aver beccato anche il presidente della Sampdoria in un bacio d’amore coniugale con tanto di mascherina. Allo stesso modo, anche l’imprenditore Massimo Ferrero e la moglie Manuela sono stati da lui intercettati nella medesima posa. Così anche i coniugi Razzi-Fernàndez non si sono fatti lasciare indietro, dando prova del loro affiatamento nonostante le ristrettezze sanitarie.





Dopo aver lasciato la politica, Antonio Razzi ha condotto nel 2018 sul Nove il programma Razzi Vostri. Nel 2019 ha partecipato in coppia con la danzatrice Ornella Boccafoschi a Ballando con le stelle, eliminato poi alla quarta puntata. A seguito della presenza nel dancing show di Milly Carlucci, è stato inoltre ospite ricorrente del programma Storie italiane di Eleonora Daniele.