Asia Argento in lacrime: “Volete vedere il dolore? Ecco”

Asia Argento mostra ai fan il suo dolore sui social, a due anni dalla scomparsa del compagno Anthony Bourdain.

Asia Argento si è mostrata con gli occhi gonfi di lacrime sui social a due anni dalla scomparsa di Anthony Bourdain, lo chef morto suicida e che era legato sentimentalmente all’attrice.

Asia Argento in lacrime per Bourdain

La tragica scomparsa di Anthony Bourdain ha commosso il mondo intero: a quanto sembra lo chef ha deciso di farla finita e da tempo avrebbe sofferto di una grave forma di depressione.

All’epoca della sua scomparsa era legato ad Asia Argento, che sui social non ha mancato di far sapere quale fosse stato lo strazio di aver perso la persona amata. A due anni dalla scomparsa di Bourdain l’attrice ha voluto ricordarlo ancora una volta, e quindi si è mostrata in lacrime via social. “Volete vedere il dolore? Ecco il dolore. Non c’è bisogno di filtro. Due anni senza il mio amore”, ha scritto.

Più volte l’attrice è finita al centro delle diatribe social per i suoi modi controversi, e anche stavolta le polemiche non hanno stentato a decollare: in molti sui social l’hanno accusata di mettere in mostra il suo dolore quando avrebbe potuto viverlo privatamente, senza cercare visibilità e soprattutto senza dare adito a ulteriori polemiche nel nome di Bourdain.

In tanti invece si sono stretti attorno all’attrice con messaggi di solidarietà e affetto, e lei per il momento non ha risposto a nessuno dei commenti ricevuti via social.