Belen Rodriguez ha mandato in tilt i fan dei social sfoggiando un seducente completino di biancheria intima.

Nonostante il periodo difficile dovuto alla sua presunta, seconda separazione dal marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata a incantare il pubblico dei social con degli scatti a dir poco bollente.

Belen in biancheria intima: gli scatti

Per un servizio fotografico in biancheria intima, Belen Rodriguez ha infiammato i social: la showgirl ha mostrato le sue pose provocanti sul set e ha scritto sibillina “gioca col tuo corpo”.

Nonostante sui social cerchi sempre di apparire al meglio la showgirl argentina non ha nascosto che questo per lei sarebbe un periodo di grande sofferenza: lei e suo marito Stefano De Martino, secondo i rumor circolati in rete, si sarebbero separati per la seconda volta dopo la loro rappacificazione dell’anno scorso.





Dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus Stefano De Martino si è recato a Napoli per impegni di lavoro, mentre la showgirl è rimasta a Milano insieme al figlio Santiago. Durante la quarantena trascorsa insieme i due sembravano essere più affiatati che mai e entrambi non avevano nascosto di volere presto un altro figlio insieme.

Per il momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato la notizia della rottura, ma le indiscrezioni a tal proposito sono sempre più insistenti. Archiviato il matrimonio con Stefano per la prima volta (nel 2015) Belen è stata legata per oltre un anno a Andrea Iannone, lasciato proprio per tornare insieme al famoso ex. Lei e Stefano De Martino sveleranno cosa sia accaduto tra loro?