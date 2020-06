Paura per Daniele Dal Moro: ha avuto un incidente in moto

Una brutta disavventura per l'ex gieffino Daniele Dal Moro, che ha avuto un incidente mentre si trovava in moto.

Daniele Dal Moro ha condiviso tramite social le immagini di se stesso, steso sull’asfalto, in attesa dei soccorsi dopo un incidente in moto. L’ex gieffino ha poi tranquillizzato i fan mostrando la sua gamba fasciata e facendo una battuta.

Daniele Dal Moro: l’incidente

Un grosso spavento per Daniele Dal Moro, che attraverso le sue Instagram stories ha rivelato ai fan di aver avuto un incidente mentre si trovava in moto. Fortunatamente a parte qualche escoriazione l’ex gieffino non si sarebbe fatto nulla di grave, e lui stesso ha scherzato con i fan dopo la visita al pronto soccorso scrivendo: “Cascasse il mondo domani sono in palestra”.





Dal Moro è recentemente balzato alle cronache per la sua partecipazione a Uomini e Donne, interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. In tanti sui social sperano che presto il giovane modello riesca a trovare l’amore, e tra i suoi fan c’è anche chi ancora sogna una possibile liaison con Martina Nasoni, l’ex collega conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello e con cui sembrava che presto o tardi sarebbe sbocciato un amore.

A quanto pare tra i due tutto si sarebbe fermato a un semplice rapporto d’amicizia, ma oggi sono in tanti a sperare in qualcosa di più importante per i due giovani ex gieffini.

In tanti sono impazienti di sapere se Dal Moro tornerà nel dating show di Maria De Filippi, e per il momento sembra che fortunatamente l’ex gieffino non si sia fatto nulla di grave. Nelle immagini da lui postate via social si vedono due persone intente ad aspettare con lui l’arrivo dell’ambulanza.