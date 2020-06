Eleonora Daniele ha presentato raggiante sua figlia Carlotta, nata il 25 maggio 2020.

Eleonora Daniele presenta con orgoglio sua figlia, Carlotta, nata dall’amore per Giulio Tassoni. La conduttrice ha posato per la prima volta con la bambina in braccio e i fan le hanno fatto i complimenti per la dolcissima foto.

Eleonora Daniele: la foto di Carlotta

Per la prima volta Eleonora Daniele ha mostrato pubblicamente sua figlia, Carlotta, nata lo scorso 25 maggio. La conduttrice è convolata a nozze con Giulio Tassoni a settembre 2019, e dopo pochi mesi aveva annunciato che presto sarebbe diventata mamma. “E’ nata di oltre quattro chili… Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque”, ha fatto sapere dopo la nascita della sua bambina, che era attesa per i primi di giugno.

Ora la conduttrice è più felice che mai, e lei e suo marito hanno deciso di godersi la meritata privacy insieme alla piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edicola Costantino (@edicola_costantino) in data: 6 Giu 2020 alle ore 12:48 PDT





A sorpresa a dare l’annuncio della nascita di Carlotta è stata la collega e amica di Eleonora Daniele, Mara Venier, che sarà anche la madrina di battesimo della bambina. La conduttrice e Zia Mara sono carissime amiche, e negli anni il loro rapporto è diventato tanto speciale da considerarsi quasi “come sorelle”. “È veneta come me, con lei ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta”, ha spiegato Eleonora Daniele a proposito della sua decisione di scegliere la Venier come madrina di Carlotta.