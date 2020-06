Il noto rapper Fedez si è lasciato andare ad una confessione sul suo profilo Instagram.

Pochissime ore fa, Fedez, famoso rapper milanese e marito dell’influencer Chiara Ferragni, si è lasciato andare ad una inaspettata confessione sul suo profilo Instagram pubblicando alcuni video. Proprio giovedì 11 giugno uscirà il suo nuovo singolo “Bimbi per strada” in rotazione radiofonica e in digitale.

La canzone anticipa il ritorno musicale di Fedez.

La confessione di Fedez

Pochissime ore fa Fedez ha voluto fare un’inaspettata e particolare confessione ai suoi followers: E’ la prima volta che riesco a guardarlo”, ha scritto la star nelle sue storie Instagram.

Il rapper si è riferito al video relativo al mega concerto di San Siro del 1 giugno 2018 durante il quale si è esibito con J-Ax. Da quel momento le strade dei due si sono divise, non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello personale. “E’ la prima volta che me lo guardo, non ho mai voluto farlo per un elenco infinito di motivi”, ha scritto Fedez, senza però specificare i motivi di cui parla.

Con orgoglio ed emozione il rapper ha raccontato tutte le sue sensazioni relative al concerto e, subito dopo, ha pubblicato altri video, facendo altre confessioni.





Il nuovo singolo

Giovedì 11 giugno uscirà il nuovo singolo di Fedez intitolato “Bimbi di strada”.

Dopo una pausa musicale, il rapper torna più carico di prima. “Bimbi per strada” vede Fedez muoversi sulla musica di “Children” di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli anni ’90. Il video su YouTube è stato realizzato da Marc Tudisco, giovane art director tedesco specializzato in 3D design.