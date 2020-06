Gianluca Vacchi e la gravidanza di Sharon: “Non era in programma”

Gianluca Vacchi ha confessato a cuore aperto il suo entusiasmo per la gravidanza di Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi diventerà padre per la prima volta: la fidanzata 25enne dell’imprenditore, Sharon Fonseca, è al terzo mese di gravidanza. I due hanno dato l’annuncio a mezzo social e infine Vacchi si è confessato rivelando il suo entusiasmo per l’arrivo di un figlio.

Gianluca Vacchi: la confessione

A sorpresa Gianluca Vacchi ha rivelato il suo entusiasmo per l’arrivo del suo primo figlio e il suo amore per Sharon Fonseca, la modella 25enne che lo ha fatto innamorare. La gravidanza, a quanto pare, non sarebbe stata programmata, anche se il sogno c’era:



“È arrivata Sharon e a quel punto ho capito dal primo momento che l’ho vista che volevo che fosse la madre di mio figlio. Era perfetta anche se, per essere sincero, non avevamo in programma di diventare genitori adesso. Ma siamo felici!”, ha rivelato Mr. Enjoy. I due non sono spaventati dalla differenza d’età tra loro (di ben 27 anni) ed entrambi si sono detti innamorati l’uno dell’altra.

Vacchi ha anche affermato di essere felice che, con questo figlio, Sharon sarà legata a lui per sempre. In tanti si chiedono se però molto presto i due convoleranno a nozze, e per il momento sembra che il progetto non sia in cantiere prima dell’arrivo del bebè (che dovrebbe nascere all’inizio dell’autunno).

La coppia sembra essere più felice che mai e accanto a Sharon Fonseca, Vacchi ha finalmente trovato la serenità: prima di lei l’imprenditore aveva avuto qualche flirt e una storia importante con la fashion designer Giorgia Gabriele, improvvisamente naufragata – senza spiegazioni – nel 2018.