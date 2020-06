Quello di Kekko dei Modà è forse uno dei ricordi più commoventi di Pau Dones, frontman degli Jarabe De Palo morto a 53 anni lo scorso 9 giugno

Forse è uno dei ricordi più commoventi di Pau Dones, frontman degli Jarabe De Palo morto a 53 anni lo scorso 9 giugno 2020. Stiamo parlando del post di Francesco “Kekko” Silvestre, cantante dei Modà, amico nonché collega dell’artista spagnolo.

Personaggio parecchio schivo nonostante la grande notorietà, Pau era diventato per Kekko un punto di riferimento, come ricorda anche quest’ultimo ripercorrendo la reciproca conoscenza.

Kekko dei Modà: il lungo post per Pau

Kekko ha ricordato gli ultimi messaggi di Pau, nonché la sua estrema voglia di tornare a fare musica nonostante la malattia.

“Di una cosa sono certo, avrà suonato fino al suo ultimo respiro” ha scritto ancora il cantante, confermando quello che Dones ha effettivamente fatto, ossia l’aver suonato finché ha potuto. L’interprete spagnolo è stato infatti in studio di registrazione fino agli ultimi giorni prima di spegnersi, per registrare il suo ultimo album dal titolo Tragas o escupes. Il disco sarebbe dovuto uscire a settembre, ma è stato anticipato al 29 maggio 2020, pochi giorni dopo la pubblicazione del singolo Eso que tú me das, super successo dopo il ritorno di Vuelvo.





L’anno scorso Pau Dones aveva deciso di dare uno stop alla sua carriera musicale, sicuramente spossato dalla patologia di cui soffrire. Poi però era tornato a suonare pochi mesi fa, portando acanti la sua passione letteralmente fino all’ultimo respiro.