Selvaggia Lucarelli è tornata a lanciare una sonora frecciatina al veleno ad Alfonso Signorini: ecco di cosa si tratta

Selvaggia Lucarelli è tornata a pungolare Alfonso Signorini in merito alla scelta del giornalista di auto-dedicarsi la copertina del suo giornale. Il prossimo numero di “Chi”, che darà nuova luce alle notizie riservando maggior spazio agli approfondimenti sulla vita privata dei Vip nostrani, lo vedrà di fatto in bella mostra.

Proprio alla luce di tale cambio di marcia, il direttore del magazine ha deciso di mettersi in copertina, scatenando il sarcasmo della sempre irriverente giornalista romana.

Lucarelli-Signorini: ruggine e pungolamenti

Così Selvaggia Lucarelli ha commentato col suo solito sarcasmo su Instagram la nuova copertina di “Chi”, che vede in primo piano proprio il suo direttore Alfonso Signorini.

Non è del resto la prima volta che la blogger manifesta delle opinioni tutt’altro che edificanti per il presentatore del Grande Fratello Vip. In passato lo aveva infatti definito un “opinionista moralista”, mentre ancor più dura era stata la frecciatina relativa ai suoi interventi nel reality show di Canale 5.

Pare dunque che la ruggine tra i due non abbia certo perso sostanza, mentre nelle ultime ore lo stesso Signorini ha confermato che condurrà anche la prossima edizione del Gf dedicato ai Vip. Il reality tornerà infatti nuovamente in tv già il prossimo autunno, foriero, a quanto pare, di tantissime novità nonché entrate insospettabili.