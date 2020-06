Il principe Filippo compie 99 anni. Il reale ha avuto sempre un rapporto speciale con Anna, la figlia prediletta.

Mercoledì 10 giugno il principe Filippo, marito della regina Elisabetta d’Inghilterra compie 99 anni. Un grande traguardo per il duca di Edimburgo, che ha avuto da sempre un rapporto speciale con Anna, la figlia “prediletta” e quella che gli somiglia maggiormente rispetto agli altri.

Il rapporto tra il Principe Filippo e la figlia Anna

Il principe Filippo, che spegne 99 candeline, ha un rapporto particolare con la sua unica figlia femmina, la principessa Anna. Forse perché la 69enne è quella, tra i quattro figli (Carlo, Andrea ed Edoardo), che più gli somiglia.

Secondo qualche voce indiscreta, la principessa avrebbe ereditato la “famosa lingua tagliente” nonché l’“arguzia” del padre, che da oltre 70 anni è capace di tenere testa pur rimanendo sempre tre passi indietro alla Regina.

La sua figlia preferita?

Dopo la nascita di Anna, il principe Filippo disse ai suoi compagni in Marina: “È la bambina più dolce.” Ma la principessa ha ben presto dimostrato il suo carattere forte e a tratti ribelle.

Completamente diverso da quello del fratello maggiore, il principe Carlo, che è il più fragile e remissivo. Mentre Carlo è cresciuto con la nonna, la regina madre, Anna ha sempre trascorso più tempo con il padre, condividendo passioni e turbolenze. Filippo e Anna sono parsimoniosi, odiano mostrare le emozioni in pubblico e la stampa.

I festeggiamenti per il compleanno del Principe Filippo

Il principe Filippo non è mai stato amante di torta e candeline proprio come la figlia, la quale in occasione di un compleanno ha detto “Beh, sarebbe bello se fosse passato solo un altro anno, ma non credo che sarà così.” Quest’anno il duca di Edimburgo festeggia il suo compleanno al castello di Windsor con la regina Elisabetta, ancora isolati come precauzione in questi tempi di pandemia.