Taylor Mega ha chiesto scusa a Barbara D'Urso che ha deciso di perdonarla e di riaccoglierla nel suo programma.

Torna il sereno tra Barbara D’Urso e Taylor Mega dopo che la presenza della seconda nei programmi della prima era stata sospesa. La conduttrice era infatti venuta a conoscenza di uno scatto in cui l’influencer faceva il dito medio alla Polizia, un gesto non tollerato a seguito del quale non era più comparsa nei suoi programmi.

Ora però la 26enne le ha porto le sue scuse.

Barbara D’Urso perdona Taylor Mega

Durante la puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica 7 giugno, Taylor è tornata a sorpresa per parlare di truffe. La conduttrice ha così fatto chiarezza sulla sua presenza: “Sapete che non veniva più invitata nelle trasmissioni che io conduco per un episodio avvenuto in diretta. Mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto scusa ed ha ribadito la stima per me“.

Non solo, ha anche sottolineato la sua stima nei confronti delle forze dell’ordine scusandosi per il gesto.

Una volta ricevuto il messaggio, Barbara ha così deciso di accettare le scuse e di perdonare la Mega. É dunque molto probabile che la giovane friulana tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista nei suoi programmi.

Cosa è successo tra Barbara e Taylor

Tutto è successo durante una puntata in cui Taylor avrebbe dovuto parlare delle accuse mossegli da Antonella Elia.

Ma un amico di quest’ultima, dopo accuse e botta e risposta, ha inveito dicendo “Stai zitta! Non accetto lezioni da chi ha fatto il dito medio davanti alle camionette delle Forze dell’ordine“. Un’affermazione a cui Barbara è rimasta esterrefatta e incredula chiedendo alla Mega se fosse vero quanto asserito.

Lei le ha risposto di essere venuta nel suo programma per parlare delle offese di Antonella, ma la conduttrice ha insistito.

Al che, forse resasi conto dell’errore, ha affermato di non voler rispondere all’amico della Elia e di non voler più apparire in tv per un po’ per dedicarsi ad un altro progetto.

“Mi sei simpatica, so che hai un progetto segreto, ti auguro tanta fortuna, ma sono d’accordo con te che non appari più nelle mie trasmissioni perché qualora fosse vero che hai fatto il dito medio alle Forze dell’ordine io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni“, aveva replicato Barbara.

E dopo poco è spuntata la fotografia che ritrae l’influencer proprio mentre compiva il cattivo gesto.