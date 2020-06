Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri sono pronte a presentare il loro nuovo tormentone estivo insieme: la produzione è sempre dei mitici Takagi & Ketra

Dopo il successo di Jambo della scorsa estate, Takagi & Ketra hanno deciso di bissare la collaborazione con l’inossidabile Giusy Ferreri. Così il formidabile duo musicale italiano costituito dai produttori discografici Alessandro Merli e Fabio Clemente è pronto a sfornare un nuovo attesissimo tormentone estivo.

Se lo scorso anno Giusy Ferreri era featuring OMI, questa volta il brano sarà in collaborazione niente meno che con la spumeggiante Elettra Lamborghini, da poche ore peraltro incoronata da Spotify come l’artista femminile italiana con il singolo più ascoltato.

Lamborghini-Ferreri: nuova hit estiva

Stiamo chiaramente parlando di Pem Pem, pubblicato il 2 febbraio 2018 come primo estratto dal primo album in studio Twerking Queen. L’annuncio di questa nuova collaborazione deve essere ancora ufficializzato, ma è dato praticamente per certo.

Questo sarà dunque il secondo impegno musicale per la ricca ereditiera bolognese, dal momento che poche settimane fa ha rilasciato il suo nuovo singolo Hola Kitty.

Il 2020 si sta davvero rivelando come un anno a dir poco magico per Elettra Lamborghini.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2020 con Musica, la regina del twerk ha raggiunto di fatto un altro importante traguardo. Pem Pem ha infatti sfondato i 70 milioni di ascolti su Spotify, aggiudicandosi come detto il titolo di canzone italiana più ascoltata sulla piattaforma impersonata da un’artista donna. Anche sul fronte privato, del resto, le cose vanno alla grande: la performer è infatti super impegnata nei preparativi per il suo matrimonio da favola con il DJ olandese Afrojack.