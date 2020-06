Come mai Emma ed Elodie litigarono qualche tempo fa? La verità sulla rottura e sulla successiva riconciliazione delle due cantanti

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi hanno certamente in comune la fortuna di aver trovato successo grazie ad Amici di Maria De Filippi. Entrambe rappresentano di fatto delle grandi artiste del panorama musicale italiano e se la prima è ora ufficialmente un giudice di X Factor 14, la seconda si sta godendo i primi riscontri del nuovo singolo Guaranà.

Le due erano inoltre legate da una forte amicizia, poi però a un certo punto c’è stato un raffreddamento che le ha portate a non parlarsi più. Per quale ragione?

Emma ed Elodie: lite e riconciliazione

Prima di rivedere Emma ed Elodie di nuovo insieme è passato diverso tempo. All’epoca la Marrone era direttore artistico del talent di Canale 5 e subito aveva preso in simpatia la giovane cantante romana. Le due erano pertanto diventate ottime amiche, condividendo anche stessi agenti, stesse collaborazioni e stessa casa discografica.

Dopo qualche anno, ad ogni modo, avvenne la clamorosa rottura voluta proprio dalla Di Patrizi. La cantante italo-francese rivelò in un’intervista di essersi sentita soverchiata dalla figura “ingombrante” della cantante salentina. “Era diventata la mia coperta di Linus, ma io non sono una che si lascia sostenere troppo a lungo. Temevo di dipendere da lei e l’idea mi terrorizzava”, aveva confessato la compagna di Marracash.

“Le sarò comunque grata per sempre, siamo legate in ogni caso”, aveva però confessato Elodie sempre nella medesima occasione. Per fortuna, dopo qualche tempo, le divergenze tra lei ed Emma si sono appianate e oggi sembrano tornate le amiche di un tempo.