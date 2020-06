Dopo l'apertura dell'ospedale di Fiera Milano, il rapper Fedez confessa di aver ricevuto 15 denunce dal Codacons. Ecco perché.

Non si placano le polemiche tra il rapper Fedez e il Codacons. Lo confessa lo stesso Fedez: “Dal Codacons ho ricevuto 15 denunce“. Il cantante, marito dell’influencer Chiara Ferragni, chiede alla Regione Lombardia delle spiegazioni. Intanto, accanto al progetto dell’ospedale di Fiera Milano, i Ferragnez hanno raccolto soldi per un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

La raccolta fondi oltre le denunce

Il rapper chiede chiarezza: “Da cittadino io desidero che i soldi delle tasse che pago siano usati come si deve, non così. E sempre da cittadino, se posso, dopo aver visto Report vorrei delle risposte vere e serie da Fontana.

È il momento di approfondire quel che è successo, di punire certe persone“. Il riferimento è all’ospedale di Fiera Milano, costruito dopo una raccolta fondi avviata dai Ferragnez e inaugurato in pompa magna dalla Regione Lombardia. Il centro si è dimostrato subito un flop, contando appena sei pazienti. L’idea iniziale dell’ospedale era dare supporto alle strutture ospedaliere limitrofe per evitarne il sovraccarico. Eppure, si è rivelato poco funzionale per assenza di personale

Fedez e il Codacons: “Ricevute 15 denunce”

L’ospedale aveva suscitato una battaglia fra i Ferragnez e il Codacons. Il presidente Carlo Rienzi aveva presentato due querele presso la Procura di Roma nel mese di marzo. Il Codacons ha denunciato come “ingannevoli” le commissioni applicata dalla piattaforma Gofundme che la coppia ha utilizzato per raccogliere denaro in vista della costruzione del reparto. Fedez ha confessato di esserne uscito con 145 denunce: “Loro hanno criticato la mia raccolta fondi e io ho risposto per le rime, facendo notare la poca trasparenza delle loro azioni” ha risposto Fedez su Repubblica.

Fedez e Chiara Ferragni: impegno nel sociale

Nonostante questa battaglia legale e un eventuale danno d’immagine della coppia, Fedez e Chiara Ferragni hanno continuato a impegnarsi nel sociale. Hanno di recente partecipato alla manifestazione milanese di Black Lives Matter che ne ha fatto dei veri e propri eroi nazionali per la platea social e non solo.

“Per la prima volta ho percepito un senso collettivo di appartenenza all’Italia, la gente ha contribuito non solo con donazioni, ma anche con comportamenti civili e rispettosi” è il bilancio del rapper post lockdown.