J.K. Rowling continua a dirsi una femminista indiscussa, così in onore dei diritti delle donne si esprime con opinioni a volte discutibili in merito ai transessuali. Ciò che la scrittrice inglese ripete assiduamente non è tuttavia piaciuto al cast di Harry Potter.

Difatti molti protagonisti della popolare saga hanno condannato i tweet nonché la lettera dell’autrice più popolare del Regno Unito e non solo.

A dare addosso alla scrittrice britannica ci si è messo di recente anche l’attore Eddie Redmayne, interprete di Newt Scamander in Animali fantastici.

Il giovane artista si è detto in disaccordo col pensiero della Rowling nel corso di un’intervista rilasciata a Variety. Proprio come Daniel Radcliffe, Eddie ha dichiarato che le trans sono donne a tutti gli effetti. Asserire il contrario incoraggia spesso alla loro discriminazione. Ecco alcuni dei post scritti in merito alla chiacchierata questione:

‘Fantastic Beasts’ actor Eddie Redmayne on recent comments made by JK Rowling: “I disagree with Jo’s comments. Trans women are women, trans men are men and non-binary identities are valid. They simply want to live their lives peacefully, and it’s time to let them do so.” pic.twitter.com/wbF8mtGE7Z

— Film Updates (@FilmUpdates) June 10, 2020