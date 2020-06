A L’Italia che fa clamorosa gaffe geografica: è bufera

Un clamoroso scivolone geografico a L'Italia che fa ha scatenato un vero e proprio putiferio in rete.

A L’Italia che fa si è svolta una clamorosa gaffe di tipo geografico che è presto diventata virale in rete e che secondo molti utenti sarebbe inaccettabile per il servizio pubblico. Una grafica illustrata dalla conduttrice con la cartina dell’Italia segnava Napoli nel Lazio invece che in Campania.

L’Italia che fa: la gaffe

In una delle ultime puntate de L’Italia che fa Napoli è stata “magicamente” spostata nel Lazio invece che in Campania: le immagini, illustrate dalla conduttrice Veronica Maya in diretta tv senza che nessuno facesse notare l’errore, hanno indignato il popolo del web. Per gli utenti si tratterebbe di un errore grossolano e inaccettabile e la trasmissione di Rai2, al momento, non ha commentato l’episodio che a poche ore dal servizio è diventato bersaglio di centinaia di commenti.

“Che figura di m***da”, ha scritto qualcuno contro il programma, mentre un altro utente ha aggiunto in un post al veleno: “La geografia si studia alle elementari, poi criticano Salvini per l’Etna”. La redazione di L’Italia che Fa a o la stessa conduttrice, Veronica Maya (alias Veronica Russo), commenteranno l’episodio di questo clamoroso errore fornendo le proprie scuse ai telespettatori?

Non è la prima volta naturalmente che errori di questo tipo o gaffe e freddure vengono commesse in diretta tv: di recente il conduttore Giancarlo Magalli è balzato agli onori delle cronache proprio per una battuta infelice che avrebbe pronunciato in diretta tv nei confronti della sua collega, Roberta Morise.