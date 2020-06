Miguel Bosé ha palesato su Twitter il proprio pensiero in merito a Bill Gates, microchip, vaccini e 5G: le parole del cantante spagnolo

Miguel Bosé ha palesato su Twitter le proprie idee in merito alla pandemia da Coronavirus, dicendosi convinto che il vaccino sia un modo per introdurre microchip nel nostro corpo. Il cantante spagnolo ha messo nel suo mirino in primis il cosiddetto filantropo Bill Gates.

Le sue parole hanno così ripreso in qualche modo il pensiero dei cosiddetti “gilet arancioni”, ma sono state anche notevolmente commentate dagli utenti del noto social network. Ecco dunque i suoi principali tweet concernenti tali questioni:

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez “El Salvador”, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020