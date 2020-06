Sui social è stato diffuso un annuncio ufficiale sul programma di Maria De Filippi "Uomini e Donne".

Si è conclusa martedì 9 giugno la stagione di Uomini e Donne 2019/2020, una stagione particolare, in quanto interrotta per qualche settimana a causa dell’emergenza da Coronavirus. Nonostante ciò, si è conclusa con ben tre scelte con lieto fine: Sammy e Giovanna, Carlo e Cecilia e Sara e Sonny.

Da poco è stato diffuso sui social un annuncio ufficiale relativo a “Uomini e Donne“, il famoso programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà al dating show di Canale 5?

Uomini e Donne: l’annuncio ufficiale

“Uomini e Donne” è terminato.

Al posto del programma è in onda la nuova soap opera con Can Yaman, il bellissimo attore turco che, lo scorso anno, ha stupito tutti con Bitter Sweet. Sebbene se nei giorni scorsi fosse emersa la notizia di possibili appuntamenti serali con “Uomini e Donne“, un annuncio ufficiale diffuso sulle pagine social della trasmissione smentisce tutto. Si tratta di un post di ringraziamento per i numerosi telespettatori, con una frase in didascalia: “Ci vediamo presto”.

Il “quando” è arrivato poco dopo in un commento.

Il programma torna in autunno

Come ogni anno, il programma tornerà a settembre. Sono molti i fan che desiderano sapere come proseguirà la storia tra Gemma Galgani e il giovane marinaio Nicola Vivarelli, noto anche come Sirius. Ma dal 7 luglio sarà Temptation Island a tenere compagnia ai telespettatori con una nuova edizione ricca di sorprese. E c’è chi non esclude che, nella versione Vip del reality, ci saranno proprio Gemma e Sirius.

Non rimane che attendere per scoprirlo.