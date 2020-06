Aria di maretta tra Massimo Giletti e Barbara D'Urso: il conduttore ha scagliato una frecciatina contro la collega.

Massimo Giletti e Barbara D’Urso hanno litigato? Un tempo sembrava che i due fossero buoni amici, e invece ultimamente il celebre conduttore di Non è l’Arena ha mandato alcune frecciatine all’ancor più celebre collega.

Giletti contro la D’Urso

Una volta sembrava che Barbara D’Urso e Massimo Giletti avessero buoni rapporti, ma recentemente il conduttore ha scagliato qualche frecciatina contro la collega di Domenica Live: “Barbara D’Urso? È un tesoro per Mediaset, è una stacanovista straordinaria, il problema è che se fai tanta quantità inevitabilmente perdi di qualità”, ha affermatoGiletti a proposito della conduttrice, e questa non è che una delle numerose frecciatine che le avrebbe rivolto.



Del resto le polemiche e le critiche contro la D’Urso, non sono mai state poche: dopo la sua preghiera in diretta tv con l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è partita addirittura una petizione social per chiedere la chiusura dei suoi programmi. Senza contare che recentemente anche il figlio di Al Bano Carrisi, Yari, era finito al centro di una bufera per aver scritto via social “Barbara D’Urso deve morire” (il figlio di Al Bano si era poi scusato, affermando che non si sarebbe rivolto alla conduttrice ma ai suoi programmi).

Per il momento Massimo Giletti non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alle sue frecciatine al vetriolo contro la collega, e in tanti sono in attesa di sapere se Barbara D’urso replicherà alle parole espresse dal conduttore contro di lei.