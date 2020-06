A partire da domenica 14 giugno, Carlo Conti tornerà su Rai 1 con il nuovo game show "Top Dieci" basato sulle classifiche

Tenendo come parola d’ordine la “ripartenza”, anche in casa Rai l’imperativo sarà tornare poco a poco alla normalità graduale in tv. Ci spera peraltro Carlo Conti, che da domenica 14 giugno 2020 tornerà sul canale primario della rete di Stato con “Top Dieci“, il nuovo game show che porterà allegria e divertimento nelle case degli italiani.

Basandosi sulle classifiche più strane ed esilaranti, nel gioco si sfideranno due squadre formate da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano. La prima puntata, ad esempio, vedrà contendersi la vittoria gli attori di “Don Matteo” contro “I principi abusivi”, alias Christian De Sica, Alessandro Siani e Serena Autieri.

Carlo Conti: “Pronto a ricominciare”

“Ricominciare con Carlo Conti è un piacere” ha affermato il direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Il conduttore toscano è infatti il re dell’allegria e del coinvolgimento televisivo, come sempre ha dimostrato nei suoi precedenti incarichi.

Nelle intenzioni del manager, “Top Dieci” rappresenta dunque la forma migliore per tornare in televisione dopo il lungo periodo di lockdown determinato dall’emergenza sanitaria.

Si tratta di “un formato vitale”, ma anche di un nuovo game show basato sul meccanismo delle classifiche. “Abbiamo dovuto interrompere la Corrida perché senza pubblico non poteva proseguire”, ha spiegato ancora Coletta. Con il nuovo programma ci saranno invece in studio due squadre, per un complessivo di sei persone e due ospiti, che nella prima puntata saranno Massimo Ranieri e Roberto Mancini.