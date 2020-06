Claudio Lippi racconta il terrore di quando il medico gli disse "Stai morendo". Poi la rinascita: "Sono fortunato a poter raccontare questo episodio".

Claudio Lippi ha raccontato durante il programma “Io & Te” i difficili momenti della sua carriera e vita personale. La turbolenta storia d’amore con Kerima Simula, il rapporto con sua figlia e quel giorno in cui un medico gli disse: “Stai per morire”.

Claudio Lippi e la famiglia

A “Io & Te” su Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco, Claudio Lippi ha raccontato il rapporto con la sua famiglia, in particolare la moglie ed il turbolento periodo della malattia. Attualmente impegnato ne “La Prova del Cuoco” con Elisa Isoardi, il presentatore ha ripercorso i momenti della sua vita, da quelli bui dei problemi al cuore fino alla rinascita.

Nel 1989 Lippi ha sposato Kerima Simula e con lei ha avuto una figlia, Federica.

La loro è stata una storia d’amore difficile: separazione dopo 5 anni e poi ritorno di fiamma. Dal 2000 sono tornati insieme e da quel momento non si sono mai più lasciati. Su quei periodi difficili Lippi ha detto “Non mi riguardo mai perché sono convinto che tutto si possa fare meglio. Lo so che sono un sex symbol e mi pesa da morire, ma a quell’età tutti siamo belli.

Io chiedo al mondo di non considerare la bellezza solo per la parte estetica perché il corpo di un uomo e di una donna sono solo il contenitore. È come un tortellino senza ripieno”.

“Claudio stai morendo”

Un’altro frame difficile dell’esistenza di Claudio Lippi è sicuramente legato ai problemi al cuore. “Stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza e la notte prima avevo avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma.

Io però ci andai dopo la fine delle registrazioni delle tre puntate. Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘Stai morendo’“.

Attimi di terrore per lo showman che, però, nonostante tutto, anche grazie all’amore per il lavoro è riuscito ad andare avanti e guarire. “Sono fortunato a poter raccontare questo episodio – ha confessato Lippi – . Ero riuscito a registrare tre puntate stando male.

Il nostro lavoro a volte riesce a essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan ‘The show must go on’, ma spesso è quello che accade.”