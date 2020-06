A poche settimane dal parto Eleonora Daniele torna in tv: con lei sarà presente anche la piccola Carlotta?

Eleonora Daniele torna in TV dopo la nascita della piccola Carlotta: la conduttrice sarà ospite nel salotto di una sua cara amica a Domenica In, e con tutte le probabilità racconterà i dettagli sulla sua recente maternità.

Eleonora Daniele torna in tv: i dettagli

Domenica 14 giugno Eleonora Daniele sarà ospite a Domenica In: la conduttrice e Mara Venier sono grandi amiche, tant’è che la Daniele avrebbe scelto proprio la conduttrice come madrina di battesimo della figlia Carlotta. Non c’è quindi da stupirsi che per il suo ritorno in TV la conduttrice abbia scelto proprio il salotto televisivo della collega e c’è già chi spera che insieme a lei sia presente la piccola Carlotta, nata lo scorso 25 maggio.





L’annuncio della nascita della bambina era stato dato via social proprio da Zia Mara, che aveva esultato facendo i suoi migliori auguri a Eleonora Daniele. Probabilmente la conduttrice racconterà i dettagli della nascita della bambina e di come il suo arrivo abbia stravolto la sua esistenza.

Eleonora Daniele si è sposata a settembre con Giulio Tassoni, e dopo un paio di mesi aveva annunciato che a giugno sarebbe diventata madre. La piccola Carlotta ha deciso di venire al mondo con qualche settimana d’anticipo, e infatti la conduttrice ha interrotto improvvisamente la sua conduzione a Storie Italiane (l’ultima puntata l’ha condotta proprio poche ore prima del parto).

Eleonora Daniele ha rivelato di essere intenzionata a crescere sua figlia col valore della fede e della religione, due valori in cui ha sempre creduto anche grazie alla sua famiglia d’origine.

A ottobre, emergenza Coronavirus permettendo, la bambina verrà battezzata.