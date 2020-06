Flavio Briatore si sarebbe opposto alla presunta partecipazione dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5.

La quinta edizione del GF Vip non ha ancora avuto avvio ma il gossip ha già svelato alcuni retroscena in merito alla presunta partecipazione di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. Secondo alcune fonti di Giornalettismo, proprio costui si sarebbe dichiarato contrario alla sua entrata nella casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Il fatto che Elisabetta sia una delle concorrenti dello show condotto da Alfonso Signorini è stato anticipato da TvBlog. La produzione del reality non ha ancora ufficializzato la notizia e nemmeno la diretta interessata, che però non è nemmeno intervenuta per smentirla. Tutto lascia pensare che la madre di Nathan Falco, 10 anni, avuto proprio dal celebre imprenditore sia pronta per varcare la porta rossa. Ma pare che Briatore non l’abbia presa bene.

“Secondo le nostre fonti, no. Flavio Briatore, sarebbe contrario a questa scelta“, si legge sul suddetto quotidiano. Ancora ignoti i motivi del presunto dissenso dell’ex marito. I due, legati da una relazione durata circa dieci anni e conclusasi con il divorzio, sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene del figlio. Diverse volte i paparazzi li hanno fotografati insieme in vacanza e lei per festeggiare il suo quarantesimo compleanno ha scelto il locale di lui.





Resta ora da capire se la modella calabrese, che aveva sempre declinato le proposte ricevute partecipare al Grande Fratello, sia davvero tra il cast della prossima edizione. E se Briatore, presumibilmente contrario alla sua partecipazione, riuscirà a convincerla a desistere.