Federico Fashion Style non manda giù i danni subiti alla sua nuova auto e su Instagram si scaglia contro i suoi haters.

Federico Fashion Style ha da poco aperto il suo negozio a La Rinascente di Roma, ma per lui non è un periodo felice. Come testimoniano le sue stories Instagram, infatti, il parrucchiere dei vip, Federico Lauri, deve fare i conti con l’ennesimo atto di vandalismo ai suoi danni.

Nella serata di giovedì 11 giugno, infatti, Federico Fashion Style è stato vittima di un atto di ‘bullismo’: la sua auto, nuovissima e fiammante, è stata danneggiata con il lancio di una pietra che ha frantumato il finestrino. Non è la prima volta che il parrucchiere di Anzio è vittima di episodi del genere. Nel 2019, per esempio, ad Anzio, alcuni vandali – insofferenti per la musica proveniente dal nuovo locale aperto da Lauri – avevano distrutto parte dell’attrezzatura impiegata durante l’inaugurazione di ‘Favola’.

Federico Fashion Style si sfoga su Instagram

Federico Fashion Style si è sfogato, nella giornata di venerdì 12 giugno, con un lungo messaggio video nelle stories Instagram. “L’invidia è una brutta bestia! – sbotta l’hair-stylist nel suo post – In un momento del genere dove si predica il perbenismo e la voglia di fare del bene c’è ancora gente che nei fatti, presi dalla cattiveria, fa atti di bullismo”.

Per il parrucchiere vip si tratta di una: “Vergogna dopo tutto quello che in questo periodo ogni persona ha passato, c’è ancora gente intenta a fare cattiverie gratuite pur di far del male o colpire delle persone. Non si tratta solo di invidia ma di vero schifo! Ho fatto realizzare la mia macchina così per un nuovo progetto, ci sono persone che hanno lavorato per creare la mia macchina così dorata, ma appena vista la scritta Federico fashion style nel vetro hanno subito pensato di romperlo… Vergogna!”.





E conclude il suo lungo sfogo mostrando il dito medio: “Io lo cambio il vetro, voi restate soltanto degli sfigati” sentenzia Federico Fashion Style su Instagram.