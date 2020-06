Sharon Fonseca, compagna di Gianluca Vacchi, oggi in dolce attesa, ha deciso di replicare ad alcune critiche ricevute in passato

Sharon Fonseca è la bellissima compagna di Gianluca Vacchi, che come sappiamo è in dolce attesa. Nelle scorse ore la modella ha pubblicato su Instagram una foto che la immortala con il pancione in bella vista. Al terzo mese di gravidanza, Sharon ha così approfittato per diramare un messaggio molto importante.

In passato, come da lei stessa affermato, le sue foto in bikini hanno ricevuto delle critiche che sottolineavano alcune sue smagliature. Oggi però la giovane donna ha deciso di rispondere con orgoglio e grande autostima a tali frecciatine, con un lungo post che qui riportiamo integralmente:

Sharon Fonseca ha poi spiegato di aver sempre convissuto con la richiesta di modificare il suo corpo. La compagna di Vacchi ha portato l’esempio di alcune agenzie che le hanno chiesto addirittura di non fare allenamento fisico per non prendere troppi muscoli.