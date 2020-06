Secondo molti rumor Giovanna Abate e Sammy potrebbero prendere parte a Temptation Island.

Sta prendendo forma il cast della prossima edizione di Temptation Island. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il reality dei sentimenti di Canale 5, dovrebbe prendere il via il prossimo 7 luglio. Alla conduzione confermato Filippo Bisciglia. Sarà un’edizione molto particolare. Per la prima volta, infatti, accanto a coppie formate di persone sconosciute, ci saranno anche coppie vip.

Non si dovrà aspettare settembre, quindi, per vedere le celebrità del nostro paese alle prese con i propri sentimenti. Negli ultimi giorni, si sta facendo sempre più insistente la voce per cui anche Giovanna Abate e Sammy potrebbero sbarcare in Sardegna. A lanciare l’indiscrezione è stato il famoso blogger Amedeo Venza. Pare, infatti che i i due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne avrebbero accettato di mettere a serio rischio praticamente fin da subito il loro amore.

Sammy è stato scelto da Giovanna nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, dopo un percorso molto turbolento.

Giovanna e Sammy a Temptation Island?

Quello di Giovanna Abate è stato uno dei troni più seguiti e amari degli ultimi anni. A colpire il pubblico da casa è stata, senza dubbio, la grande simpatia e spontaneità della romana. Lei aveva già preso parte ad Uomini e Donne come corteggiatrice di Giulio Raselli. Solo alla fine, però, non era stata scelta.

Durante l’avventura da tronista ha conosciuto Sammy. Con lui sono stati più i momenti turbolenti che quelli felici.

Il tutto si è complicato con l’arrivo, durante l’ultimo mese, di Davide Basolo, il famoso Alchimista. Sembrava che la scelta di Giovanna potesse cadere davvero su Basolo ma, alla fine, il suo cuore le ha detto di scegliere Sammy. Adesso, se le voci sulla loro partecipazione venissero confermate, ci sarebbe una nuova e complicata prova.

Le registrazioni di Temptation inizieranno il prossimo 20 giugno. Non sappiamo, però, a che edizione del reality parteciperanno. Sembra più probabile un loro approdo in Sardegna nel mese di settembre, quando andrà in onda l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi.





Le probabili coppie di Temptation island

Come ogni anno, il totocoppie sta coinvolgendo i social. Pare confermata la partecipazione di Antonella Elia e del suo fidanzato Pietro Dalle Piane. La showgirl è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip e ha intenzione di mettere alla prova il suo amore per Pietro. Non ci saranno, invece, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La redazione di Temptation Island, infatti, ha voluto precisare, con un comunicato ufficiale, di non aver mai contattato la coppia di ex gieffini per prendere parte al loro reality. Dovrebbe partecipare anche Gemma Galgani con Sirius ma si tratta, almeno per adesso, di una semplice voce di corridoio.