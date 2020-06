Giovanni Longobardi e Laura Cremaschi, il botta e risposta sul flirt

Giovanni Longobardi ha dichiarato che tra lui e Laura Cremaschi ci sarebbe stata una liaison, ma lei non sarebbe d'accordo.

Giovanni Longobardi, uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ha deciso di continuare a frequentare Veronica Ursida al di fuori del programma. Nei giorni scorsi il calciatore ha dichiarato che in passato avrebbe avuto una liaison con Laura Cremaschi, ma a quanto pare lei non sarebbe stata d’accordo con le sue affermazioni.

Giovanni Longobardi e Laura Cremaschi: la confessione

Giovanni Longobardi ha lodato Veronica Ursida paragonandola a quelle che sarebbero state due sue vecchie fiamme: Laura Cremaschi e Carolina Marconi. A detta del calciatore quella tra lui e la Cremaschi sarebbe stata una vera e propria storia d’amore, che si sarebbe conclusa pacificamente per entrambi. Nonostante le belle parole spese dal giovane nei suoi confronti, Laura Cremaschi ha voluto puntualizzare che tra loro non ci sarebbe stato nulla di più che un flirt giovanile: “C’è stata un’amicizia più di 10 anni fa, un ragazzo simpatico, un ricordo positivo ma non lo sento da anni.

I rapporti seri che ho avuto sono altri, flirt e amicizia da ragazzini sono cose diverse”, tagliato corto la Cremaschi.





A quanto pare a Giovanni Longobardi la puntualizzazione non sarebbe andata giù, tant’è che ha replicato ancora a sua volta: il tronista ha affermato che non mentirebbe sulla storia tra lui e la Cremaschi e che avrebbe anche le prove.

Chi dei due avrà detto la verità? Per il momento sui social tutto tace ma non è escluso che Laura Cremaschi torni a puntualizzare la sua versione della vicenda.

Longobardi ha anche rivelato di aver avuto una storia d’amore con una donna molto famosa che oggi avrebbe due figli piccoli. Di chi si tratterà?