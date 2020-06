Spuntano i nomi di altri 4 possibili concorrenti di Grande Fratello Vip 5, il noto reality condotto da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire qualche indiscrezione sui nomi dei concorrenti di “Grande Fratello Vip 5“, il noto reality di Canale 5 che inizierà a settembre. Recentemente pare che si siano aggiunti alla lista i nomi di altri 4 ipotetici concorrenti.

I concorrenti del reality

Alfonso Signorini, il padrone di casa di “Grande Fratello Vip“, si è pronunciato sul cast della nuova edizione del reality che andrà in onda in autunno. Signorini ha messo in luce grandi nomi e importanti novità, in quanto “Per la prima volta in 20 anni i vip si fidano dei reality grazie a me”, ha dichiarato il giornalista milanese. Il primo nome ufficiale annunciato da Blogo è quello della showgirl Elisabetta Gregoraci, sebbene i media abbiano parlato anche di Andrea Damante e delle sorelle Buccino, nonostante Cristina e Maria Teresa abbiano in parte smentito la loro partecipazione al programma.

Grande Fratello Vip 5: altri 4 concorrenti

Alla lunga lista dei concorrenti, BubinoBlog ha aggiunto i nomi di altri 4 possibili vip. Si tratta di due uomini e di due donne: gli uomini sarebbero due attori famosi, ossia Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Mentre il primo avrebbe categoricamente rifiutato la proposta, il secondo pare essere fortemente interessato. Fra le donne ci sarebbe Flavia Vento e una ricca nobildonna romana, probabilmente Patrizia De Blanck.

Il cast completo

I nomi dei concorrenti scelti per la quinta edizione di Grande Fratello Vip sarebbero i seguenti:

Cristina Buccino, Maria Teresa Buccino, Michela Quattrociocche, Andrea Damante, Francesca Cipriani, Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Massimiliano Morra, Flavia Vento e Patrizia De Blanck.