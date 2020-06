Mara Venier ha aggiornato i suoi fan tramite social dopo la frattura al piede.

Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate e amate della televisione italiana. Con il suo programma su Rai. 1, Domenica In, la zia Mara terrà compagnia fino a domenica 28 giugno 2020. Non è certamente un periodo molto semplice per lei.

Come tutti sanno, infatti, da più di due settimane, la Venier ha il piede ingessato a causa di una brutta caduta dalle scale. La conduttrice, però, non si è mai fatta abbattere e ha continuato ad andare in onda.

Mara Venier, la caduta e la frattura

Era il 31 maggio 2020 quando Mara è caduta dalle scale di casa sua prima della puntata settimanale di Domenica In. Nonostante le difficoltà, la zia ha voluto continuare il suo impegno professionale.

Settimana dopo settimana, infatti, sta regalando ai telespettatori tanti momenti di gioia e divertimento. Iconiche sono state le sue gaffe nel corso della puntata del 7 giugno 2020. La Venier, infatti, credendo di non essere ripresa ha prima mangiato un pezzo di cioccolato e, poi, si è messa a parlare al cellulare con la sua amica Claudia Mori. Mara è tornata sui social ad aggiornare i fan sul suo stato di salute e ha pubblicato una foto con il tutore.





Il tutore

“Tutore, fase due”. Questa è la descrizione usata da Mara sotto il divertente post. Insomma, pare che la Venier stia già un po’ meglio rispetto alla scorsa settimana. Mara è seduta sulla poltrona e, in primo piano, la gamba infortunata col tutore.

In molti hanno notato un dettaglio molto particolare. Nella descrizione compaiono molti simboli di corni napoletani. Come sappiamo, la zia è molto superstiziosa. Ha cercato, come è il suo solito fare, di ironizzare su un periodo non proprio semplice per lei. Per Mara devono trascorrere ancora altre sue settimane per poter mettere il piede a terra. Tanto è stato il clamore dei fan. In pochi minuti, una pioggia di like e commenti hanno inondato la conduttrice veneziana.

Mara Venier e l’affetto dei fan

L’affetto che personaggi dello spettacolo e fan hanno dimostrato alla Venier è davvero impressionante. Tra i vari commenti, per esempio, spicca quello del cantante napoletano Nino D’Angelo. “Sì bella pure accussì”, ha scritto. Mara ha subito riposto: “Amore mio…a presto!”.

Tutti speriamo che Mara possa guarire da questo problema al più presto e tornare più forte di prima. Intanto, domenica 14 giugno, tornerà in onda con una nuova e imperdibile puntata di Domenica In. Poche settimane e anche per lei e la sua famiglia arriveranno le meritate vacanze.