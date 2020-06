L’agente di Nicola Vivarelli ha smentito la partecipazione di lui e Gemma Galgani a Temptation Island.

Manca sempre meno alla prossima edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti di Canale 5, dovrebbe tornare in onda il prossimo 7 luglio. A condurlo sarà sempre Filippo Bisciglia. Si sta facendo sempre più insistente la voce secondo cui, al cast delle coppie, dovrebbero aggiungersi anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

I due sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne. A fare scalpore sui social, infatti, è stata la grande differenza di età che vi è tra i due. Gemma ha 70 anni mentre Nicola 26. Una coppia, insomma, davvero insolita. L’agente di Nicola, Fabio Filiziano ha voluto chiarire la situazione. Ha negato qualsiasi coinvolgimento del suo assistito e di Gemma nel reality di Temptation.

Gemma e Nicola a Temptation Island?

L’agente di Fabio Filiziano è da sempre molto amico di Nicola. I due, infatti, hanno varie foto insieme. Filiziano è talent scout, fotografo oltre che direttore dell’agenzia a cui appartiene il corteggiatore della Galgani. È stato Fanpage.it a mettersi in contatto con lui per ottenere qualche notizia in più. “Non c’è stata alcuna proposta”, ha detto commentando le indiscrezioni degli ultimi giorni. Quindi, salvo clamorosi cambiamenti, non vedremo, almeno per il momento, la coppia del trono over alle prese con i loro sentimenti.

Filiziano ha però voluto confermare che Nicola sente ancora Gemma. “Non sono una coppia ma continuano a vedersi”, ha dichiarato. Questa notizia, c’è da dirlo, se da un lato ha fatto piacere ai fan del programma, dall’altro ha destato non pochi sospetto. Gemma e Nicola, infatti, non sono ancora una vera e propria coppia di fidanzati. Sarebbe stato difficile, dunque, vederli nei villaggi dell’ “Is morus relais”.

Rumor sul cast

Se la presenza di Gemma e Nicola sembrerebbe essere smentita, dall’altra sono già due le coppie quasi certe di partecipare. La prima è quella formata da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane. La seconda, forse più insolita, è quella formata da Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso. Ricordiamo che lei è stata eletta Miss Italia nel 1999 e da quel momento ha iniziato a lavorare in molti televisivi.

Per esempio, nel corso della stagione 2016/2017 ha condotto anche Mezzogiorno in Famiglia. Sono tutti molto curiosi di vedere come se la caverà la showgirl alle prese con la storia con il calciatore Lorenzo. Intanto, prende sempre più piede la notizia di una presunta partecipazione di Giovanna Abate e Sammy.