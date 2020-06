Serena contro Pago: “Potrebbe perdonarmi? Sono preoccupata”

Serena Enardu al veleno contro Pago: lui ha detto che la potrebbe perdonare, lei si è opposta.

Dopo la discussa rottura tra Pago e Serena l’ex gieffino ha affermato che non esclude di poter perdonare l’ex fidanzata che ha anche definito “l’amore della sua vita”. In un post sarcastico via social, Serena ha commentato la vicenda.

Serena contro Pago: il commento

Tra recriminazioni, frecciatine e ripicche si è conclusa per la seconda volta la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Il cantante ha affermato di aver scoperto che la relazione tra lei e l’ex tentatore, Alessandro Graziani, non sarebbe stata soltanto “un flirt” e che per questo lui avrebbe smesso di crederle. A seguire Pago ha però anche detto che non esclude un giorno di poter perdonare Serena.

La vicenda è stata ripresa dalla stessa ex gieffina in un post sui social, dove in maniera sarcastica ha lasciato intendere di non essere assolutamente d’accordo con Pago: “Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo. L’importante è crederci”, ha scritto.





Dopo la rottura da Serena Pago ha anche annunciato di aver pubblicato il suo primo libro (intitolato “Vagabondo d’amore”) e l’ex fidanzata si è scagliata contro affermando che lui avrebbe montato il caso della rottura unicamente per pubblicizzare l’uscita del volume.

Alessandro Graziani, interpellato sulla vicenda, ha dichiarato di non voler essere accostato alla vicenda e non ha confermato le voci in merito a una sua liaison top secret con Serena Enardu.

Pago replicherà ancora una volta alle frecciatine dell’ex fidanzata? Per il momento sembra proprio che tra i due una tregua sia quanto di più lontano.