Uomini e Donne, Trono Classico e Trono Over uniti a settembre

Maria De Filippi avrebbe in serbo delle sorprese per i telespettatori di Uomini e Donne: i due troni verranno uniti.

A causa dell’emergenza Coronavirus Uomini e Donne ha subito delle sostanziali modifiche per consentire ai protagonisti dello show di prendervi parte in totale sicurezza. Per la nuova edizione, prevista per settembre, sembra che i cambiamenti saranno ulteriori: Trono Over e Trono Classico saranno uniti.

Trono Over e Classico uniti

Sembra che i dati dello share riguardanti la messa in onda del trono “misto” con Gemma Galgani e Giovanna Abate (organizzato per quest’ultima edizione del Trono Over, modificata per via dell’emergenza Coronavirus) siano stati positivi, e per questo da settembre il dating show di Maria potrebbe essere caratterizzato da una messa in onda “unificata”, con i protagonisti di entrambi i troni.



La modifica è stata attuata per gestire al meglio i problemi derivanti dalla pandemia e contenere il numero dei contagi. Inizialmente Giovanna (del Trono Classico) e Gemma (del Trono Over) hanno conosciuto i loro pretendenti a “distanza” (via chat), ma questo tipo di versione dello show non avrebbe ottenuto grossi ascolti (appena il 9% di share).

Viceversa i telespettatori avrebbero seguito volentieri le peripezie amorose delle due donne nel dating show, e avere i due troni in un unico programma significherebbe che molti non debbano più scegliere quali seguire facendo zapping tra uno e l’altro.

Insomma, Queen Mary starebbe già studiando su come realizzare il suo “nuovo show”, e per conoscere tutti i dettagli bisognerà aspettare che finalmente la nuova edizione di Uomini e Donne prenda il via.