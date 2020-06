Cecilia e Carlo hanno rilasciato la prima intervista al magazine di Uomini e Donne dopo la scelta.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì 9 giugno, abbiamo assistito alla scelta del tronista Carlo Pietropoli. A differenza di Giovanna Abate, di lui si erano perse le tracce. Dopo diversi mesi di assenza, a causa del lockdown che ha bloccato il Paese, è tornato in onda e ha scelto la bella Cecilia Zagarrigo.

La scelta è stata registrata lo scorso 30 aprile. Un grande prato verde, al chiaro di luna, ha fatto da sfondo al coronamento della loro storia d’amore. In molti si sono emozionati a vedere questa scelta. Sin da quando Cecilia è scesa a corteggiare Carlo, era molto evidente la grande sintonia che c’era tra i due. Addirittura, Cecilia era stata anche a casa dei genitori di Carlo e aveva conosciuto la mamma.

Subito dopo la scelta, la nuova coppia di Uomini e Donne è stata intervistata dal magazine ufficiale del programma. “Scegliere Cecilia ha cambiato il mio modo di vivere le settimane passate. Abbiamo trovato una grande sintonia ed è ancora oggi tutto sorprendente”, ha dichiarato Pietropoli.

Carlo e Cecilia dopo Uomini e Donne

I due sembrano essere più felici che mai. Anche Cecilia Zagarrigo ha confermato di essere davvero contenta della scelta. “Sapevo che insieme avremmo trovato il giusto incastro, ma dopo le tante discussioni non mi aspettavo questa complicità e soprattutto di raggiungere così in fretta questo equilibrio che ci fa stare bene e ci porta a divertirci sempre, anche senza fare nulla di speciale”.

Il loro percorso non è stato facile. All’interno dello studio di Uomini e Donne, infatti, sono stati tanti gli attacchi che Cecilia ha subito. In molti la ritenevano falsa e non interessata realmente a Carlo. La separazione, a causa del Covid-19, ha fatto capire quanto importante fosse l’interesse l’uno per l’altra. “Sicuramente mentre ero isolato da tutto il resto qualcosa dentro di me si è smosso in modo più prepotente. Mi sono accorto che in un momento di assoluta divisione mi sentivo più unito di prima a lei ed è stata la cosa che più mi ha colpito”.





Cecilia su Carlo: “Unico pensiero”

Nonostante in molti l’avevano considerata falsa e non realmente interessata, Cecilia si conferma davvero innamorata di Carlo. La bella influencer lo ha definito “l’unico pensiero bello” di questo periodo di quarantena. Ricordiamo che per la Zagarrigo non sono stati mesi facili.

Il nonno a cui era molto affezionata, infatti, è venuto a mancare. La sua unica consolazione era pensare a Carlo. “Se il programma non ci avesse dato l’opportunità di vederci, avrei trovato il modo per contattarlo e mi sono consolata con questa convinzione”. Insomma, i presupposti per un amore duraturo e intenso ci sono davvero tutti.