Barbara D'Urso è molto seguita anche sui social dove condivide spesso foto e video con i propri follower.

Tra le conduttrici più conosciute e apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano, Barbara D’Urso è molto seguita anche sui social dove condivide spesso foto e video con i propri follower.

Barbara D’Urso su Instagram

Spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa e del popolo del web, Barbara D’Urso ha di recente pubblicato sul proprio account Instagram una foto di qualche anno fa che non è passata di certo inosservata.

Con un costume con degli occhi e delle labbra rosse, mentre lei guarda l’orizzonte, la nota conduttrice chiede un consiglio ai propri follower: “E con i capelli di questo colore?“. Il colore in questione è il rosso, con la conduttrice che negli ultimi tempi chiede spesso qualche consiglio in merito all’acconciatura. Tra gli altri scatti riproposti, ad esempio, ve ne è uno in cui si vede la D’Urso con i capelli color corvino, cortissimi.

Qualche settimana fa, inoltre, Barbara D’Urso ha stupito i propri follower con un altro scatto del passato, dove si mostra con i capelli color carota. A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Sfogliando i miei album di ricordi ritrovo foto con i tanti look del passato, alcuni che proverei a rifare ancora oggi, altri meno.

Voi che ne pensate di questo taglio ma soprattutto di questo color carota?!?”.





D’altronde nel corso della sua lunga carriera Barbara D’urso ha spesso stupito i propri fan con nuovi tagli di capelli e chissà se anche con l’avvio della prossima stagione televisiva non decida di cambiare nuovamente look.