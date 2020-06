Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi un weekend alle Cinque Terre in famiglia: i seguaci dell'influencer notano un dettaglio nel suo look.

Come da lei stessa annunciato precedentemente, Chiara Ferragni ha iniziato a trascorrere le sue vacanze estive in Italia cominciando da un weekend alle Cinque Terre organizzato dal cognato Riccardo, compagno della sorella Francesca. Tra le tante foto e video postati su Instagram, sia tra le storie che sul feed, agli utenti non è sfuggito un preciso particolare del look sfoggiato.

Chiara Ferragni alle Cinque Terre

Tra gite in barca a Porto Venere e foto al tramonto a Marina di Manarola, l’influencer si è concessa un fine settimana di svago insieme a Fedez, alle sorelle e ai rispettivi fidanzati. Come sempre ha testimoniato tutto al popolo del web condividendo diversi scatti sullo sfondo delle tipiche casette colorate liguri.

Tanti i commenti sotto gli aggiornamenti, tra chi le fa i complimenti per il fisico sfoggiato a chi le chiede i brand dei vestiti indossati a chi non può mancare di commentare il panorama italiano.

C’è anche quello del Presidente della Regione Giovanni Toti che le ha dato il benvenuto ringraziandola per far conoscere al mondo, tramite il suo profilo, le bellezze italiane. Ma i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare, come già successo altre volte, che nella maggior parte delle foto postate Chiara non indossasse il reggiseno.

Visualizza questo post su Instagram Today’s breakfast with a view 🇮🇹 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 13 Giu 2020 alle ore 3:26 PDT

“Mettitelo un reggiseno però“, “Hai dimenticato il reggiseno a casa mia“, “Ma il panorama è dietro o davanti?“, sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto la fotografia che la ritrae seduta ad un tavolino per fare colazione insieme alle sorelle. La diretta interessata non ha ancora risposto ad alcun seguace.