Laerte Pappalardo è tornato a parlare dopo il malore dei giorni scorsi.

Dopo il brutto malore che lo ha colpito, Laerte Pappalardo ha voluto tranquillizzare i suoi fan. Ricordiamo che il figlio del noto Adriano Pappalardo, mentre si trovava in Cilento, ha accusato un malore improvviso. Ora, che sta un po’ meglio, ha pubblicato un breve ma intenso post: “Ho passato veramente un brutto quarto d’ora”, racconta l’attore.

Insomma, non sarà stato semplice per Laerte ma, ora, é fortunatamente tutto finito. Intorno al 10 giugno 2020, Pappalardo junior si trovava a Marina di Camerota, impegnato a girare uno spot televisivo. L’ex marito di Selvaggia Lucarelli, tutto d’un tratto, si era sentito male. Immediato è stato il trasferimento all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per tutti gli accertamenti del caso. Laerte ha voluto ringraziare i medici che lo hanno curato, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta dal coronavirus.

Il post di ringraziamento ai dottori

“Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene. Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie”. Queste sono state le parole scritte da Laerte Pappalardo sul suo profilo Facebook. Circa due giorni fa, intorno alle 22.40, l’uomo di 44 anni, ha accusato questo malore.

Fortunatamente non si trattava di niente di grave. Ora resta solo la paura che la situazione possa ripresentarsi. C’è però da dire che ne lui ne la sua agenzia hanno mai specificato la causa e l’origine del malore. È stato il sito Fanpage.it a riportare l’ipotesi di una congestione.

Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene🙏🏼❤️ Ci tengo a… Pubblicato da Laerte Pappalardo su Venerdì 12 giugno 2020

Laerte e le sue passioni

Il figlio di Adriano Pappalardo, a causa di questo malore, è tornato un alla ribalta. Dopo la sua fortunata esperienza all’Isola dei Famosi, quando ancora il reality era condotto da Simona Ventura su Rai 2, ha preferito cambiare strada. È scomparso dai salotti televisivi e contesti mondani. Nel corso di questi anni, infatti, ha riscoperto una sua vecchia passione, il viaggio. Insieme al padre, al figlio Leon e alla fidanzata, sui social pubblica varie foto che li ritraggano insieme.

Con la sua ex moglie, la giornalista Selvaggia Lucarelli, i rapporti, come molti sappiamo, non sono buoni. Dopo il malore, è tornato nella sua casa di Marina di Camerota, circondato dagli affetti più cari. Sicuramente, quanto prima, tornerà a viaggiare e a dedicarsi allo sport, di cui è un accanito sostenitore.