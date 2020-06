Amore e lavoro: Paolo Fox ha svelato come saranno questi due parametri secondo l'oroscopo nel periodo settimanale compreso tra il 15 e il 21 giugno 2020.

Come di consueto Paolo Fox ha reso noto l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 15 al 21 giugno 2020

Buona settimana in generale per tutti i segni zodiacali, in particolare per i Pesci che sono gli unici ad avere cinque stelle su cinque.

Ariete

La propria vita affettiva ha conosciuto alti e bassi ma ora è possibile ottenere una maggior stabilità. Rispetto al mese scorso c’è più fortuna ed è possibile fare incontri di un certo rilievo. L’importante è non rimanere vittima di incertezze e delusioni vissute precedentemente.

Toro

Nelle relazioni nate da poco ci vuole più fiducia e anche nelle storie con maggiori complicazioni si riuscirà a trovare una via d’uscita. Quanto al lavoro è probabile che venga affidata una nuova situazione o che presto arrivi un buon contatto.

Gemelli

Tutto si può superare con Venere che continua un transito amico: questo oroscopo permette di vivere grandi novità ma bisogna cercarle. Le coppie che decidono di sposarsi sono favorite da queste stelle ma anche chi ha litigato a lungo riuscirà a trovare un accordo.

Cancro

Stelle neutrali per quanto riguarda questo segno, anche se entro agosto potrebbe arrivare una bella emozione. Le uniche giornate a rischio di incomprensione sono lunedì e martedì, ma basta stare sereni e non insistere sulle differenze in particolare se si frequenta Bilancia o Capricorno.

Leone

Rispetto al mese scorso ci sono meno dubbi: anzi, proprio l’amore è un punto di riferimento in questo momento. Il solito monito deve essere fatto a coloro che cercano l’amore perfetto perché probabilmente non esiste.

Vergine

Il fatto che si sia sotto pressione sul lavoro già da un paio di mesi potrebbe aver comportato una certa svogliatezza nel cercare l’amore. Appena possibile bisogna cercare di superare questo stato.

Sul campo lavorativo alcuni hanno già avuto un recupero, altri avranno buone notizie a breve.

Bilancia

Sono stelle particolari per i sentimenti e invitano a tirare fuori tutto ciò che si ha tenuto dentro anche per molto tempo. In certi momenti si sentirà l’esigenza di avere qualcuno al proprio fianco, in particolare se il proprio cuore è solo da tempo.

Scorpione

Settimana molto interessante per sviluppare al meglio un’amicizia che prenderà quota ad agosto.

Con l’arrivo dell’estate anche il Sole tornerà favorevole e qualcosa di bello può nascere: il fine settimana può creare presupporti davvero importanti.

Sagittario

C’è la possibilità che in questo periodo ci si debba riprendere da uno stato di disagio vissuto in amore a causa dell’atteggiamento di qualcuno che sfugge o magari per un proprio improvviso disinteresse verso ciò che si considerava un riferimento. Sul lavoro sarà importante non sottovalutare una nuova proposta anche perché i nati sotto questo segno sono quelli che più hanno sentito risentito dei problemi sociali causati dall’emergenza coronavirus.

Capricorno

Il cielo è neutrale ma non è detto che l’amore non torni. Per le coppie ci saranno alcuni problemi di carattere finanziario: più che altro servono soldi per realizzare un progetto e non facile mettere da parte qualcosa.

Acquario

Saturno e Urano dissonanti parlano di un periodo particolare della vita in cui si ha bisogno di vedere tutto diversamente da prima. Le coppie che vogliono realizzare un piccolo progetto sono invece più libere.

Pesci

Le tensioni degli ultimi mesi sono state troppe e forse si è rimasti scottati da un rapporto poco chiaro o che ha causato delusione. Se la propria coppia ha resistito alle provocazioni e alle difficoltà del periodo vuol dir che c’è davvero un grande amore.