Veronica Ursida ha risposto alla domanda di un fan su Giovanni: “Vedremo”.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, molta attenzione è stata dedicata al rapporto tra Giovanni e Veronica. Ricordiamo che, proprio l’ultima settimana di registrazioni, il napoletano ha voluto abbandonare il programma da solo. Anche Veronica è uscita per seguire Giovanni. I due, però, sono usciti come single e non come coppia.

Prima del lungo periodo di lockdown, Giovanni sentiva sia Veronica che Roberta. Una volta tornati in studio, l’ex calciatore ha dichiarato tutto il suo interesse per la bionda romana. Sono state tante le polemiche intorno a loro. Gianni e Tina, in particolare, non hanno mai creduto alla buonafede di Veronica. Ricordiamo che la Ursida ha avuto per circa un anno una relazione con Armando Incarnato, altro protagonista del programma. Tanti credono che lei provi ancora un sentimento per lui.

Dopo che hanno lasciato la trasmissione, non sappiamo molto di loro. Gli unici segnali li abbiamo grazie ai social. È stata Veronica, in particolare, che, una volta fuori da Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al magazine.

Veronica risponde alla domanda di un fan

“A me interessava molto, vedremo”, ha risposto Veronica alla domanda di un suo follower. Quello che ha colpito molti è stato il verbo al passato. L’ex dama, nel corso dell’intervista ad UeD Magazine, aveva dichiarato il suo forte interesse nei confronti di Giovanni.

Anzi, aveva anche messo in conto la concreta ipotesi di un possibile innamoramento. Il fatto che, adesso, stia usando il tempo passato, ha messo in allarme i fan. A parere di molti la relazione con Giovanni, fuori dal contesto televisivo, non avrebbe funzionato. Quel “vedremo” è stato, invece, interpretato come un suo possibile ritorno, nella prossima stagione, da Maria De Filippi.

Giovanni replica alla risposta di Veronica?

Anche Giovanni, intanto, è molto attivo sui social.

Un commento molto sospetto è arrivato dopo circa un’ora dalla risposta di Veronica. Seduto da solo al tavolino di un bar, ha scritto: “Meglio soli che male accompagnati! Si dice a Napoli”. Un tempismo perfetto, si potrebbe dire. Ovviamente, non è detto che la frase sia riferita proprio alla risposta della Ursida. Potrebbe anche trattarsi di una semplice coincidenza. Quasi sicuramente, se tra i due non avesse funzionato, entrambi lo avrebbero dichiarato.

Del resto, le parole che Giovanni ha avuto per Veronica erano davvero importanti. È impossibile che il tutto sia venuto meno in così poco tempo. L’interesse vero la romana era davvero molto forte. A causa di alcune sue insicurezze, però, aveva preferito lasciare la trasmissione. La questione è quanto mai aperte. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere altre informazioni.