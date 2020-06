Stefano De Martino sulla crisi con Belen: “Era un rapporto a quattro”

Stefano De Martino racconta i motivi della crisi con Belen Rodriguez, rivelando come alla base della rottura vi siano stati problemi familiari.

Nella puntata di Domenica In che andrà in onda nella giornata del 14 giugno Stefano De Martino rivelerà i motivi della crisi nel rapporto tra lui e Belen Rodriguez, anche se alcune anticipazioni in merito sono già state fornite da diverse testate.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, alla base della rottura tra le due celebrities ci sarebbero problematiche di tipo familiare, con numerose fonti che non hanno usato mezzi termini nel definire il loro come un rapporto a quattro.



Domenica In, la crisi tra Belen e Stefano

Secondo le anticipazioni della stampa, il rapporto tra Belen e Stefano si sarebbe incrinato proprio a causa delle forti ingerenze dei genitori e dei fratelli della showgirl argentina nella loro vita di coppia. La presenza costante dei suoceri Veronica e Gustavo nonché della sorella Cecilia e del fratello Jeremias non sarebbero infatti andate giù al ballerino napoletano, il quale ha lamentato inoltre anche la disparità di trattamento ricevuta da sua madre e da sua sorella, che raramente avrebbero frequentato la famiglia Rodriguez.

Non usano dunque mezzi termini le fonti che anticipano la versione di De Martino, parlando di: “Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica”. Tuttavia, per conoscere le parole del conduttore di Made in Sud bisognerà aspettare la puntata di Domenica In che andrà in onda nel pomeriggio del 14 giugno, quando finalmente De Martino rivelerà tutti i particolari della crisi tra lui e Belen in un’intervista concessa alla conduttrice del programma televisivo di Rai 1 Mara Venier.