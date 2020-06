Eleonora Daniele ha presentato la sua Carlotta al pubblico di Domenica In dalla sua amica Mara.

Dopo la nascita di Carlotta, Eleonora Daniele è tornata in tv per la prima volta. Lo ha fatto a Domenica In. Proprio nella prima parte della trasmissione, condotta da Mara Venier, Eleonora ha presentato a tutti la sua piccola Carlotta. Ricordiamo che la conduttrice di Storie Italiane aveva partorito lo scorso 25 maggio, lo stesso giorno in cui è nato anche Padre Pio.

La Daniele avrebbe dovuto partorire ad inizio giugno, tanto che la fine del suo programma era stata fissata al 27 maggio. Il pomeriggio del 25 maggio, però, si sono rotte le acque ed Eleonora è dovuta correre in ospedale. Come ha raccontato a Mara Venier, la donna è stata ricoverata a ha avuto un parto cesareo. La piccola Carlotta, infatti, aveva cambiato posizione e aveva la testa a destra. Immediato è stato l’intervento del ginecologo che, per evitare l’insorgere di problemi, ha preferito ricorrere al taglio.

Eleonora Daniele presenta Carlotta

L’intervista che ha fatto Mara Venier è davvero molto toccante ed emozionante. È emersa la grande gioia di Eleonora per una figlia che aspettava davvero da tanto tempo. Ma nascita di Carlotta è considerato un vero e proprio miracolo del cielo. A maggior ragione, la Daniele ha voluto sottolineare come la figlia sia nata proprio lo stesso giorno di Padre Pio. Per questo motivo, il suo secondo nome è Pia.

In collegamento con Mara Venier, Eleonora ha raccontato che anche il rapporto con il marito è diventato più bello che mai. Con Giulio Tassoni, dice di aver ritrovato una complicità e una dolcezza che mai ci erano stati tra di loro. La Venier è rimasta molto colpita dalle parole di Eleonora. Ricordiamo che sarà la zia Mara a battezzare Carlotta. Con probabilità il battesimo si terrà ad ottobre, laddove le condizioni sanitarie lo permettano.

Forti emozioni per la Daniele

Per omaggiare Eleonora, Mara ha anche invitato in collegamento tutta la famiglia della conduttrice. Anche loro, in diretta, hanno avuto modo di vedere la piccola Carlotta. Un pomeriggio molto emozionante, insomma. La stessa Daniele non è riuscita nemmeno a trattenere le lacrime. Nel corso dell’intervista, infatti, Mara ha mandato in onda un dolce filmato. Sono state raccolte tutte le foto della figlia nei suoi primi giorni di vita.

In sottofondo la canzone Fiore di Maggio di Fabio Concato. Si tratta di un brano molto significativo per la conduttrice che non ha trattenuto le emozioni. Sul finire del collegamento, inoltre, Eleonora ha dato appuntamento a settembre. In quel mese tornerà in onda con il suo Storie Italiane.